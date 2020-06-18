2020-06-18T13:45:15+03:00
Коронавирус Covid-19

"Безопаснее, чем вводить ослабленный вирус": Какой будет российская вакцина от COVID-19

Начальник института Минобороны рассказал об испытаниях новой вакцины от коронавируса
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Начальник института Минобороны рассказал, какой будет российская вакцина от COVID-19Начальник института Минобороны рассказал, какой будет российская вакцина от COVID-19Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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19 июня в России будет проведена вакцинация первой группы добровольцев, то есть начнутся клинические испытания российской вакцины от коронавируса. Начальник 48-го ЦНИИ Минобороны Сергей Борисевич рассказал, как она будет действовать.

- Надо сказать, что раньше самым популярным методом при создании вакцины было ослабление или «нейтрализация» целого вируса. Сейчас вирусология шагнула далеко вперед. Вместо ослабленного вируса организм человека знакомится с его частицами или точнее, фрагментами вируса — например, с его белками или даже РНК, - рассказал Борисевич в эксклюзивном интервью kp.ru.

Доклинические испытания новой вакцины показывают, что этого вполне достаточно для того, чтобы клетки памяти начали вырабатывать нужные антитела к коронавирусу. Безусловно, такой метод намного безопаснее, чем вводить ослабленный вирус, который теоретически может вызвать реальную болезнь.

Борисевич добавил, что новую вакцину будут вводить внутримышечно, и действовать она будет достаточно долго - до одного года. Испытания российской вакцины завершатся уже в августе.

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Начальник института Минобороны, где разрабатывалась российская вакцина от коронавируса рассказал в интервью «Комсомольской правде» о ее испытаниях (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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