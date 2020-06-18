Российскую вакцину от коронавируса будут вводить внутримышечно

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:45:21+03:00

В интервью «Комсомольской правде» начальник института Минобороны, где разрабатывалась российская вакцина от коронавирусной инфекции, рассказал об особенностях препарата.

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В пятницу, 19 июня, в России начнутся клинические испытания российской вакцины от коронавирусной инфекции, которые будет проводить Министерством обороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. О том, что представляет собой новая вакцина и как она работает «КП» рассказал начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник медицинской службы Сергей Борисевич. Так новая вакцина будет вводиться внутримышечно.

«Вакцина по показаниям будет вводиться внутримышечно (…) Это рекомбинантная двухэтапная вакцина для внутримышечного введения. Она разработана с использованием уже апробированной платформы, на которой ранее были разработаны вакцины против геморрагической лихорадки Эбола и по ближневосточному респираторному синдрому», - рассказал специалист.

По словам Борисевича, опыт использования такой вакцины показал «довольно длительный иммунитет» – до одного года.

Как писал сайт kp.ru, к исследованиям приступили в апреле. Доклинические исследования включали ряд экспериментов, которые были значительными по времени, количеству животных, а также числу привлекаемого персонала. Испытания проводились на двух видах чувствительных млекопитающих: на обезьянах и золотистых хомячках. И вот в пятницу, 19 июня, начнутся испытания на добровольцах.

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Начальник института Минобороны, где разрабатывалась российская вакцина от коронавируса рассказал в интервью «Комсомольской правде» о ее испытаниях [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU