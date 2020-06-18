Онколог рассказал о пяти признаках рака тонкой кишки
Рак тонкой кишки сложно диагностировать, однако на его наличие могут указывать пять симптомов. Их перечислил в своём Instagram врач-онколог Иван Карасев.
Он отметил, что исследовать этот отдел кишечника трудно, и много лет онкологи могли провести обследование только во время операции. Однако современные технологии позволяют избежать этого при диагностике.
Одним из главных факторов риска онколог назвал большое количество жареных, копчёных и жирных продуктов в рационе, а также хронические заболевания кишечника, наследственность и полипы.
Пятью главными признаками рака тонкой кишки онколог Карасев назвал тошноту и рвоту, запоры или диарею, вздутие живота, кровь в стуле и боль в области пупка.
- Относительно бессимптомное развитие приводит к тому, что опухоль достигает последних стадий и обнаруживается случайно, - сказано в публикации специалиста.
При этом Карасев отметил, что злокачественные опухоли в тонкой кишке развиваются достаточно редко, составляя 1-3% всех опухолей желудочно-кишечного тракта, а выживаемость составляет 80% при диагностике на ранних стадиях.
ИСТОЧНИК KP.RU