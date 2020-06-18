Онколог рассказал о пяти признаках рака тонкой кишки

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:59:49+03:00

Рак тонкой кишки сложно выявить с помощью диагностики, однако существуют пять симптомов, указывающих на его возможное наличие Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Врач отметил, что болезнь сложно диагностировать, но некоторые симптомы указывают на развитие онкологии

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Рак тонкой кишки сложно диагностировать, однако на его наличие могут указывать пять симптомов. Их перечислил в своём Instagram врач-онколог Иван Карасев.

Он отметил, что исследовать этот отдел кишечника трудно, и много лет онкологи могли провести обследование только во время операции. Однако современные технологии позволяют избежать этого при диагностике.

Одним из главных факторов риска онколог назвал большое количество жареных, копчёных и жирных продуктов в рационе, а также хронические заболевания кишечника, наследственность и полипы.

Пятью главными признаками рака тонкой кишки онколог Карасев назвал тошноту и рвоту, запоры или диарею, вздутие живота, кровь в стуле и боль в области пупка.

- Относительно бессимптомное развитие приводит к тому, что опухоль достигает последних стадий и обнаруживается случайно, - сказано в публикации специалиста.

При этом Карасев отметил, что злокачественные опухоли в тонкой кишке развиваются достаточно редко, составляя 1-3% всех опухолей желудочно-кишечного тракта, а выживаемость составляет 80% при диагностике на ранних стадиях.

ИСТОЧНИК KP.RU