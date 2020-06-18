В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 за два месяца

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:34:27+03:00

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В столице зафиксировано самое низкое число заболевших за последние два месяца — 1040 новых пациентов. Об этом 18 июня сообщил Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

- Подтверждено 1 тысяч 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это самый низкий показатель впервые за два месяца, - отмечается в сообщении штаба. 42,9% среди новых заболевших - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 35,9% - от 46 до 65 лет, 9,8% - от 66 до 79 лет, еще 5,4% - старше 80 лет. Также 6% среди заболевших — дети.

Все новые пациенты с COVID-19 находятся под наблюдением врачей, им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

С 27 мая в Москве по поручению мэра столицы Сергея Собянина запущено масштабное тестирование на антитела к коронавирусной инфекции. Анализы можно сдать в одной из 30 поликлиник столицы. Тест уже прошли более 165 тысяч москвичей. Как показывают результаты двух последних недель, иммунитет имеется у 17,4% жителей Москвы.

Сдать анализ крови на определение антител могут все желающие по предварительной записи. Записаться на тест можно на сайте mos.ru. Специально готовиться к тесту не нужно, достаточно взять с собой в поликлинику полис обязательного медицинского страхования и паспорт. Результаты теста отобразятся в электронной медкарте в течение трех дней. Там же пациенту подробно разъясняют, что означают показатели теста, и оставляю указание, что нужно делать дальше.

Число выявляемых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в столице с начала мая снизилось в 3-4 раза. Уменьшилось и число пациентов с признаками ОРВИ, которым врачи ставят предварительный диагноз «подозрение на коронавирусную инфекцию».

Эпидемиологическая обстановка в Москве улучшается, и мэр Сергей Собянин объявил о поэтапном снятии карантинных ограничений, введенных в марте и апреле. Так, с 12 мая в городе заработали все промышленные и строительные предприятия. С 1 июня — открылись городские парки и скверы, заработали торговые центры, магазины непродовольственных товаров и предприятия сферы бытовых услуг. С 9 июня в столице отменен режим самоизоляции и пропускная система. А с 16 июня в Москве заработали летние веранды кафе и ресторанов, музеи, выставки и зоопарки. В городе снова доступны парикмахерские и салоны красоты, открылись стоматологические клиники. Сняты ограничения и на посещение городских кладбищ.

Запрет на массовые культурные и мероприятия в Москве пока сохраняется. Театрам, концертным организациям и циркам разрешено приступить к репетициям. Спортивные мероприятия снова можно проводить вместе со зрителями, при условии, что число присутствующих на трибунах не превышает 10 процентов.

Если эпидемиологическая обстановка останется благополучной, следующий этап смягчения режима ограничений планируется на 23 июня. С этой даты снова заработают фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы. Откроется навигация по Москве-реке, включая экскурсии на теплоходах и речных трамваях. Кроме того, будут сняты ограничения на использование уличных тренажеров, игровых комплексов, беседок, спортивных площадок.