2020-06-18T14:01:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Российскую вакцину испытают на еще 440 добровольцах

В интервью «Комсомольской правде» начальник института Минобороны, где разрабатывалась российская вакцина от коронавирусной инфекции, рассказал о трех этапах испытания препарата
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Российскую вакцину испытают на еще 440 добровольцахРоссийскую вакцину испытают на еще 440 добровольцахФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Минздравом России выдано разрешение на проведение клинических исследований российской вакцины, также были согласованы параметры выборки добровольцев, и в пятницу, 19 июня, в стране будет проведена вакцинация первой группы добровольцев.

В интервью «КП» начальник 48-го ЦНИИ Минобороны полковник медицинской службы Сергей Борисевич рассказал подробности о клинических исследованиях вакцины и уточнил, что испытания на добровольцах будут проводиться в три этапа.

«Клинические испытания проводят в три условных этапа с привлечением добровольцев. Их отбирали по ряду критериев, в том числе подходящих по возрасту и состоянию здоровья», - сообщил эксперт.

Первым делом медики изучают безопасность вакцины. Исследование проводят с использованием плацебо – «препарата-пустышки». Данный препарат вводят одной из групп добровольцев, после чего сравнивают результаты изменения состояния здоровья, а также показателей иммунитета добровольцев в этих группах. На данном этапе обычно привлекают 50-60 добровольцев. Ко второму этапу исследований переходят только если вакцина оказалась безопасной и хорошо переносимой.

На втором этапе привлекают уже порядка 200 человек, и проводят исследование разных вариантов доз и схем вакцинации. На данном этапе важно выбрать наиболее эффективный и безопасный способ применения препарата.

Следом идет этап, в котором участвуют не менее 240 человек. В ходе третьего этапа проводят изучение иммунологической эффективности и безопасности вакцины, применяемой по выбранной схеме для разных категорий вакцинируемых лиц.

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Начальник института Минобороны, где разрабатывалась российская вакцина от коронавируса рассказал в интервью «Комсомольской правде» о ее испытаниях [подробнее]

ИСТОЧНИК KP.RU

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