2020-06-18T14:48:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Они держались за руки: супруги, прожившие вместе 71 год, умерли от коронавируса

Муж и жена скончались с разницей в пять дней
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: Westernsussexhospitals.nhs.ukФото: Westernsussexhospitals.nhs.uk
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Пожилые супруги из Великобритании прожили вместе 71 год. Но их счастливую жизнь разрушил внезапно нахлынувший коронавирус.

91-летняя Пэт Вуд (Pat Wood) и ее 94-летний муж Рон (Ron) заразились инфекцией практически одновременно. Первым на себя принял удар Рон, его сразу же положили в больницу. Вскоре с таким же диагнозом госпитализировали и Пэт, пишет Daily Mail.

Поначалу супруги лежали в разных отделениях, но затем их перевели в одну палату.

- Их кровати поставили рядом, чтобы они могли быть вместе. Они держались за руки, пока Пэт не умерла во сне. Рон скончался через пять дней после нее, - рассказала их единственная дочь Никки Эванс.

Она сожалеет, что в последнее время могла видеть родителей только по видеосвязи. Никки поблагодарила врачей и медсестер за то, что заботились о родителях в последние дни их жизни.

Она также сообщила о том, что супругов похоронили вместе в их родном городе в понедельник, 8 июня. У них остались две внучки и четыре правнука.

Эванс рассказала, что супруги впервые встретились еще будучи очень молодыми. Рону был 21 год, а Пэт 19. Спустя некоторое время, в апреля 1949 года они поженились. Через 10 лет у Рона и Пэт родилась дочь Никки.

Похожая трогательная история произошла с парой из США. Супруги прожили в браке 65 лет и умерли с разницей всего в несколько часов после заражения коронавирусом. У пары осталось шестеро детей и 18 внуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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