Видео, как первым добровольцам вводят вакцину от коронавируса, показало Минобороны

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:32:08+03:00

Прививка от коронавируса будет как обычный укол и даст защиту на год Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Министерство обороны России опубликовало видео, на котором первым 18 добровольцам вводят вакцину от коронавируса.

Клинические испытания отечественной вакцины начались 18 июня. Её совместно разработали Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.

Испытания проходят в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко.

Сайт KP.ru сообщал, что добровольцы разделены на две группы. После двухнедельной изоляции девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, а девяти другим - второй. Вакцинация прошла без осложнений, и жалоб от добровольцев нет.

Через несколько дней наблюдений за первыми добровольцами, вакцину введут остальным участникам эксперимента. Прививка от коронавируса будет как обычный укол и даст защиту на год.

На сайте также опубликовано эксклюзивное интервью начальника 48-го ЦНИИ Минобороны Сергея Борисевича "Комсомольской правде".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785638" frameborder="0"></iframe> 18 российским добровольцам введена вакцина от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU