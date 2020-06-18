Видео, как первым добровольцам вводят вакцину от коронавируса, показало Минобороны
Министерство обороны России опубликовало видео, на котором первым 18 добровольцам вводят вакцину от коронавируса.
Клинические испытания отечественной вакцины начались 18 июня. Её совместно разработали Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.
Испытания проходят в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко.
Сайт KP.ru сообщал, что добровольцы разделены на две группы. После двухнедельной изоляции девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, а девяти другим - второй. Вакцинация прошла без осложнений, и жалоб от добровольцев нет.
Через несколько дней наблюдений за первыми добровольцами, вакцину введут остальным участникам эксперимента. Прививка от коронавируса будет как обычный укол и даст защиту на год.
На сайте также опубликовано эксклюзивное интервью начальника 48-го ЦНИИ Минобороны Сергея Борисевича "Комсомольской правде".
18 российским добровольцам введена вакцина от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU