2020-06-18T14:32:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Видео, как первым добровольцам вводят вакцину от коронавируса, показало Минобороны

18 июня в России стартовали клинические испытания прививки от коронавируса
Ася КУЗНЕЦОВА
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Прививка от коронавируса будет как обычный укол и даст защиту на годПрививка от коронавируса будет как обычный укол и даст защиту на годФото: Алексей БУЛАТОВ
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Министерство обороны России опубликовало видео, на котором первым 18 добровольцам вводят вакцину от коронавируса.

Клинические испытания отечественной вакцины начались 18 июня. Её совместно разработали Минобороны и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.

Испытания проходят в Главном военном клиническом госпитале им. Бурденко.

Сайт KP.ru сообщал, что добровольцы разделены на две группы. После двухнедельной изоляции девяти добровольцам ввели один компонент вакцины, а девяти другим - второй. Вакцинация прошла без осложнений, и жалоб от добровольцев нет.

Через несколько дней наблюдений за первыми добровольцами, вакцину введут остальным участникам эксперимента. Прививка от коронавируса будет как обычный укол и даст защиту на год.

На сайте также опубликовано эксклюзивное интервью начальника 48-го ЦНИИ Минобороны Сергея Борисевича "Комсомольской правде".

18 российским добровольцам введена вакцина от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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