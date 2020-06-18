2020-06-18T14:35:01+03:00
Политика

В Киеве снова прошла акция за отставку Арсена Авакова

Тем временем Владимир Зеленский заявляет, что лучшего кандидата на должность главы МВД пока нет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Киеве снова прошла акция за отставку Арсена АваковаВ Киеве снова прошла акция за отставку Арсена АваковаФото: REUTERS
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В четверг, 18 июня, в Киеве у здания Верховной рады снова прошли акции за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова. Протестующие заявляют, что глава ведомства плохо справляется со своими обязанностями, а также указывают на полицейский произвол.

Как передает ТАСС, участники акции держали плакаты, напоминающие о нераскрытых делах, среди которых дело об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Напомним, еще в конце февраля у офиса президента Украины Владимира Зеленского собрались около ста человек с требованием отстранить от должности министра внутренних дел незалежной и не назначать его на какие-либо влиятельные должности. Подобные акции состоялись 5 июня, когда у здания Рады собрались тысяча человек.

Однако украинский лидер заявил, что понимает причины протестов, на данный момент лучшего кандидата на должность главы МВД пока нет. Комитет парламента незалежной по вопросам правоохранительной деятельности 17 июня рекомендовал внести проект постановления об увольнении Авакова, но согласно украинскому законодательству Рада может отправить в отставку только весь состав правительства, а не одного министра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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