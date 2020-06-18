Президент Сербии оценил помощь России в борьбе с коронавирусом

18 Июнь 2020 2020-06-18T14:58:45+03:00

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Президент Сербии Александар Вучич высоко оценил поддержку России в период пандемии коронавируса.

"Сербия всегда будет помнить помощь России в период коронавируса и может всегда надеяться на ответную помощь", - сказал сербский лидер в ходе совместной пресс-конференции в Белграде с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

В Сербии от коронавируса умерли 257 человек, заразились 12 522, передает ТАСС.

Напомним, что Сербия попросила помощи в борьбе с COVID-19 у России. Начиная с 3 апреля российский сводный отряд проводил полную дезинфекцию медицинских учреждений более чем в 40 населенных пунктах республики. Полтора месяца российские специалисты помогали социально значимым объектам Сербии бороться с коронавирусом. Данные показали, что в этот период было обработано 376 зданий и сооружений, около 500 тыс. кв. м дорог. Восемь медицинских бригад приняли участие в осмотре и лечении пациентов. Помощь российских медиков получили около 1000 пациентов, заразившихся коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU