Антитела к коронавирусу исчезают после выздоровления, предупредили ученые

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:01:17+03:00

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Китайские и американские ученые заявили об исчезновении антител к коронавирусной инфекции после выздоровления, а также выразили опасение, что людей никогда не выработается иммунитет к COVID-19.

К таким выводам специалисты пришли после исследования появление иммунитета у медицинских работников города Ухань, которые контактировали с коронавирусными больными еще на ранних стадиях появления коронавирусной инфекции.

Проведенное исследование показало, что антитела имеются только у 4 процентов из 23 тысяч человек, а заразиться могли четверть медиков. Ученые также отмечают, что у 10 пациентов антитела к коронавирусной инфекции могли исчезнуть в течение месяца после выздоровления.

«У людей вряд ли могут выработаться антитела против этого вируса на долгое время», — говорится в выводах исследования.

Напомним, ранее главный исследователь ЦКБ Управления делами президента Никита Ломакин рассказал о случаях заражения коронавирусной инфекцией у пациентов, у которых ранее были обнаружены антитела к заболеванию. Однако, по его словам, нельзя делать выводы о возможности повторного заражения коронавирусом только на основании таких примеров

ИСТОЧНИК KP.RU