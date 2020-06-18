Роскомнадзор снимает ограничение доступа к Telegram

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:13:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 июня, специалисты Роскомнадзора приняли решение снять ограничение доступа к популярному мессенджеру Telegram. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

- Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизму. По согласованию с Генпрокуратурой России мы снимаем требования по ограничению доступа к мессенджеру Телеграмм, - сообщили представители службы.

В Роскомнадзор отметили, что ведомство готово сотрудничать и взаимодействовать со всеми компаниями страны, которые осуществляются свою деятельность в сети Интернет, для быстрого пресечения распространения террористической и экстремистской информации, детской порнографии, пропаганды суицида и наркотических препаратов.

- Сейчас совместными усилиями с ведущими интернет-компаниями России и других государства каждую неделю в среднем специалисты удаляют 2500 материалов, которые пропагандируют суицидальное поведение, 1 300 материалов экстремистского и террористического характера, - добавили в ведомстве.

Еженедельно специалисты также удаляют около 800 материалов в интернете, пропагандирующих употребление наркотиков и содержащих информацию о местах их приобретения, а также 300 материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Напомним, что летом 2017 года мессенджер был внесен Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации, но уже с апреля 2018 года служба заблокировала Telegram на территории России после отказа предоставить ключи дешифрования сообщений. Несмотря на блокировку, у многих пользователей мессенджер продолжал работать.

ИСТОЧНИК KP.RU