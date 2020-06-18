Новорождённому в Украине дали имя Зеленский
Родители в Закарпатской области Украины назвали ребёнка Зеленский, рассказали в пресс-службе юго-западного межрегионального управления министерства юстиции.
Там также сообщили о других необычных именах для новорождённых, которые выбрали украинские родители. Для мальчиков ими оказались Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп и Вогнедар. А для девочек - Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса и Глория.
Самыми популярными именами стали Матвей, Александр, Даниил, Ярослав, Максим, Давид, Богдан, а также Анна, София, Полина, Юлия, Ева и Николь. Об этом сказано в публикации Минюста Украины в Facebook.
При этом Зеленский - не первый ребёнок, названный в честь украинского президента. Ранее СМИ сообщали о мальчике с именем Янукович.
Ранее сайт KP.ru писал о родителях, которые назвали своих детей самыми необычными именами - такими, как Россия, Космос и Принцеса.
ИСТОЧНИК KP.RU