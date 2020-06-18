2020-06-18T15:33:17+03:00
В мире

Новорождённому в Украине дали имя Зеленский

Также в стране есть мальчик по имени Янукович
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments7
Новорожденный мальчик на Украине получил имя ЗеленскийНоворожденный мальчик на Украине получил имя ЗеленскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Родители в Закарпатской области Украины назвали ребёнка Зеленский, рассказали в пресс-службе юго-западного межрегионального управления министерства юстиции.

Там также сообщили о других необычных именах для новорождённых, которые выбрали украинские родители. Для мальчиков ими оказались Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп и Вогнедар. А для девочек - Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса и Глория.

Самыми популярными именами стали Матвей, Александр, Даниил, Ярослав, Максим, Давид, Богдан, а также Анна, София, Полина, Юлия, Ева и Николь. Об этом сказано в публикации Минюста Украины в Facebook.

При этом Зеленский - не первый ребёнок, названный в честь украинского президента. Ранее СМИ сообщали о мальчике с именем Янукович.

Ранее сайт KP.ru писал о родителях, которые назвали своих детей самыми необычными именами - такими, как Россия, Космос и Принцеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один из сотрудников ДПС, попавших под обстрел на Ленинском проспекте, пошел на поправку
Видео с места стрельбы в Москве сняли очевидцы
Четыре человека погибли при стрельбе в доме на улице Приорова
Один человек погиб при стрельбе на севере Москвы
МИД просит россиян воздержаться от туристических поездок за границу
В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к санкциям против России
В союзе туриндустрии рассказали о ценах на летний отдых
Умерла Вера Линн, известная британская певица
В жилом доме на севере Москвы открыли стрельбу
Новорождённому в Украине дали имя Зеленский
Евросоюз продлил санкции в отношении России по Крыму
Роскомнадзор снимает ограничение доступа к Telegram
Антитела к коронавирусу исчезают после выздоровления, предупредили ученые
Президент Сербии оценил помощь России в борьбе с коронавирусом
18 Июня в Москве обещали очередной рекорд по жаре
Они держались за руки: супруги, прожившие вместе 71 год, умерли от коронавируса
В Киеве снова прошла акция за отставку Арсена Авакова
Видео, как первым добровольцам вводят вакцину от коронавируса, показало Минобороны
Российскую вакцину испытают на еще 440 добровольцах
В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 за два месяца
Онколог рассказал о пяти признаках рака тонкой кишки