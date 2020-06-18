Новорождённому в Украине дали имя Зеленский

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:33:17+03:00

Также в стране есть мальчик по имени Янукович

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Родители в Закарпатской области Украины назвали ребёнка Зеленский, рассказали в пресс-службе юго-западного межрегионального управления министерства юстиции.

Там также сообщили о других необычных именах для новорождённых, которые выбрали украинские родители. Для мальчиков ими оказались Демьян, Леонард, Ян, Самеуль, Себастиан, Жан, Прокоп и Вогнедар. А для девочек - Оливия, Элина, Маргарита, Элиф, Амелия, Ванесса и Глория.

Самыми популярными именами стали Матвей, Александр, Даниил, Ярослав, Максим, Давид, Богдан, а также Анна, София, Полина, Юлия, Ева и Николь. Об этом сказано в публикации Минюста Украины в Facebook.

При этом Зеленский - не первый ребёнок, названный в честь украинского президента. Ранее СМИ сообщали о мальчике с именем Янукович.

Ранее сайт KP.ru писал о родителях, которые назвали своих детей самыми необычными именами - такими, как Россия, Космос и Принцеса.

ИСТОЧНИК KP.RU