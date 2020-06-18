В жилом доме на севере Москвы открыли стрельбу
Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы.
- Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей, - сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По предварительной информации, есть пострадавшие. Женщина ранена в голову.
Сейчас возле дома находятся врачи скорой помощи и полиция. Попасть в квартиру им пока не удалось. Очевидцы сообщают, что слышали шесть или семь выстрелов.
Позже стало известно, что при стрельбе погибли четыре человека.
Сайт KP.ru публиковал видео с места стрельбы.
Напомним, 15 июня прохожий открыл стрельбу по двум сотрудникам ГИБДД, проверявшим документы у таксиста на Ленинском проспекте. Один из полицейских и сам стрелок находятся в тяжёлом состоянии.
Четыре человека погибли при стрельбе в Москве.Среди погибших ребёнок.
ИСТОЧНИК KP.RU