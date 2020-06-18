2020-06-18T16:25:30+03:00
Происшествия

В жилом доме на севере Москвы открыли стрельбу

Неизвестный стреляет в квартире на улице Приорова
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Четыре человека погибли в стрельбе на ПриороваЧетыре человека погибли в стрельбе на ПриороваФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы.

- Очевидцы сообщили, что в жилом доме № 38 на улице Приорова мужчина открыл стрельбу. Он забаррикадировался в квартире, где вместе с ним, предварительно, находится женщина и двое детей, - сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, есть пострадавшие. Женщина ранена в голову.

Сейчас возле дома находятся врачи скорой помощи и полиция. Попасть в квартиру им пока не удалось. Очевидцы сообщают, что слышали шесть или семь выстрелов.

Позже стало известно, что при стрельбе погибли четыре человека.

Сайт KP.ru публиковал видео с места стрельбы.

Напомним, 15 июня прохожий открыл стрельбу по двум сотрудникам ГИБДД, проверявшим документы у таксиста на Ленинском проспекте. Один из полицейских и сам стрелок находятся в тяжёлом состоянии.

Четыре человека погибли при стрельбе в Москве.Среди погибших ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав рассматривает вопрос о возобновлении диспансеризации
Голикова допустила, что второй волны коронавируса в России может не быть
Видео из квартиры в Москве, где парень расстрелял семью, показал СК
Автор идеи о разблокировке Telegram объяснил снятие ограничений с мессенджера
Список погибших при стрельбе в жилом доме в Москве
Суд арестовал внука экс-губернатора Хабаровского края после ДТП в Москве
СК завёл дело о тройном убийстве после стрельбы на севере Москвы
Задержан кандидат в президенты Беларуси Бабарико
Вениамин Кондратьев снял карантин в Краснодарском крае
Появилось фото стрелка, устроившего бойню в квартире в Москве
"Был сильный крик, будто кого-то резали": Сосед рассказал о стрельбе в Москве
Против Порошенко возбудили уголовное дело за томос об отделении украинской церкви
Один из сотрудников ДПС, попавших под обстрел на Ленинском проспекте, пошел на поправку