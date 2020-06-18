Умерла Вера Линн, известная британская певица

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:44:03+03:00

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В четверг, 18 июня, в Великобритании умерла известная певица Вера Маргарет Линн. Женщине было 103 года, говорится в заявлении ее семьи.

- С прискорбием сообщаем, что любимая многими британская исполнительница покинула мир на 104-м году жизни. Дама ордена Британской империи Вера Линн умерла в своем доме в графстве Восточный Сассекс в окружении семьи, - говорится в сообщении. Причину смерти певицы ее родственники не указали.

Вера Маргарет Линн стала очень популярной исполнительницей в военное время. Наиболее известная из ее песен – баллада We'll Meet Again – была записана в 1939 году. Композиция приобрела новое звучание во время пандемии в королевстве и введенного карантина, как пишут фанаты певицы из Великобритании. Весной песня была перезаписана Линн дуэтом с сопрано Кэтрин Дженкинс. Вырученные средства пошли на помощь английским врачам, которые лечат зараженных пациентов.

В своем обращении к нации в апреле королева Елизавета II процитировала строчку из песни Линн в знак благодарности тем, кто соблюдает карантин. После этого We'll Meet Again снова поднялась на вершины британских музыкальных хит-парадов.

Соболезнования семье певицы выразил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик отметил, что «чарующий и волшебный голос дамы Веры Линн был способен очаровать и ободрить нашу страну в самые мрачные для нее часы». Он также выразил уверенность в том, что песни исполнительницы, как и ее саму, будут чтить и помнить еще многие поколения местных жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU