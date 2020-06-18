В союзе туриндустрии рассказали о ценах на летний отдых
Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев предположил, как изменятся цены на отдых летом 2020 года. По его оценкам, тарифы не будут отличаться от тех, что были в 2019 года, а в некоторых случаях можно рассчитывать на скидки.
- Сейчас региональные власти будут устанавливать списки требований к туристам. Например, в Краснодарском крае не требуется никаких справок, но на отдых сейчас нет большого спроса. Загрузка отелей в Сочи, Анапе - 15% максимум, гостиницы стоят полупустые, - говорит Игнатьев ИА «НСН».
Владельцы отелей наоборот заинтересованы в том, чтобы завлечь клиентов. Сделать это можно понижением цен, различными акциями, скидками.
- Границы между странами откроются, как только эпидемиологическая обстановка позволит это сделать. Сейчас это сделать невозможно, никто в здравом уме не будет специально ограничивать перемещения. Россия получает 11.5 миллиардов ежегодно от этого, - отметил эксперт.
Что касается восстановления туристической отрасли, то, по мнению Игнатьева, это произойдет не ранее, чем через два года.
ИСТОЧНИК KP.RU