В союзе туриндустрии рассказали о ценах на летний отдых

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:41:06+03:00

Цены на отдых этим летом, скорее всего, останутся на уровне 2019 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не исключено, что в этом сезоне отдых окажется дешевле, чем годом ранее

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Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев предположил, как изменятся цены на отдых летом 2020 года. По его оценкам, тарифы не будут отличаться от тех, что были в 2019 года, а в некоторых случаях можно рассчитывать на скидки.

- Сейчас региональные власти будут устанавливать списки требований к туристам. Например, в Краснодарском крае не требуется никаких справок, но на отдых сейчас нет большого спроса. Загрузка отелей в Сочи, Анапе - 15% максимум, гостиницы стоят полупустые, - говорит Игнатьев ИА «НСН».

Владельцы отелей наоборот заинтересованы в том, чтобы завлечь клиентов. Сделать это можно понижением цен, различными акциями, скидками.

- Границы между странами откроются, как только эпидемиологическая обстановка позволит это сделать. Сейчас это сделать невозможно, никто в здравом уме не будет специально ограничивать перемещения. Россия получает 11.5 миллиардов ежегодно от этого, - отметил эксперт.

Что касается восстановления туристической отрасли, то, по мнению Игнатьева, это произойдет не ранее, чем через два года.

ИСТОЧНИК KP.RU