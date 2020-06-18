2020-06-18T15:55:26+03:00
В мире

МИД просит россиян воздержаться от туристических поездок за границу

В ведомстве считают, что пока рано называть точные даты открытия границ
Анастасия РЫШКОВА
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С 23 марта Росавиация ввела временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государствС 23 марта Росавиация ввела временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государствФото: Михаил ФРОЛОВ
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В министерстве иностранных дел России высказали мнение, что ситуация с коронавирусом в мире еще не стабильна и поездки могут быть опасны. В большинстве курортных стран еще сохраняется высокий коэффициент распространения COVID-19.

"Понимаем желание зарубежных партнеров побыстрее вернуть работу своей туристической индустрии в нормальное русло. Вместе с тем хотели бы предостеречь россиян от скоропалительного планирования выезда на отдых за рубеж», - говорится в сообщении МИД РФ от 18 июня.

Также в министерстве заявили, что путешествия на данный период, еще очень опасны. От них стоит воздержаться, чтобы не допустить второй волны пандемии.

"Что касается открытия границ для россиян на популярных европейских туристических направлениях, то пока о конкретных сроках говорить рано. На данный момент всем очевидно, что угроза распространения коронавируса в мировом масштабе еще не преодолена», - уточнили в министерстве.

МИД РФ выразило мнение, что для безопасного пассажирского авиасообщения должно быть все тщательно проработано. Как только ситуация полностью стабилизируется, то можно будет свободно путешествовать не только по территории России, но и миру.

Напомним, что большинство мировых авиакомпаний заморозили авиаперевозки в связи с пандемией коронавируса в мире. С 23 марта Росавиация ввела временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории РФ на территорию иностранных государств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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