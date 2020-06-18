2020-06-18T15:55:09+03:00
Политика

В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к санкциям против России

Ранее страны Евросоюза объявили о том, то продлевают антироссийские санкции еще на год
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к антироссийским санкциямВ Сербии заявили, что никогда не присоединятся к антироссийским санкциямФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям, заявил глава сербского МИД Ивица Дачич.

- Существовали запросы (от ряда западных стран) присоединиться к санкциям против России, что мы никогда не сделаем, никогда не сделаем этого своим друзьям, и будем защищать наши национальные интересы, - сказал он.

Ранее стало известно о том, что Евросоюз продлил санкции в отношении России по Крыму. Ограничительные меры будут действовать еще один год - до 23 июня 2021 года.

Послы государства-членов Евросоюза согласовали продление санкций в отношении России в связи с присоединением к стране Крыма еще 11 июня.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против России в связи с событиями на Украине в 2014 году. Они включают в себя визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда госкомпаний, а также ограничительные меры против Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Один из сотрудников ДПС, попавших под обстрел на Ленинском проспекте, пошел на поправку
Видео с места стрельбы в Москве сняли очевидцы
Четыре человека погибли при стрельбе в доме на улице Приорова
Один человек погиб при стрельбе на севере Москвы
МИД просит россиян воздержаться от туристических поездок за границу
В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к санкциям против России
В союзе туриндустрии рассказали о ценах на летний отдых
Умерла Вера Линн, известная британская певица
В жилом доме на севере Москвы открыли стрельбу
Новорождённому в Украине дали имя Зеленский
Евросоюз продлил санкции в отношении России по Крыму
Роскомнадзор снимает ограничение доступа к Telegram
Антитела к коронавирусу исчезают после выздоровления, предупредили ученые
Президент Сербии оценил помощь России в борьбе с коронавирусом
18 Июня в Москве обещали очередной рекорд по жаре
Они держались за руки: супруги, прожившие вместе 71 год, умерли от коронавируса
В Киеве снова прошла акция за отставку Арсена Авакова
Видео, как первым добровольцам вводят вакцину от коронавируса, показало Минобороны
Российскую вакцину испытают на еще 440 добровольцах
В Москве выявили самое низкое число случаев COVID-19 за два месяца
Онколог рассказал о пяти признаках рака тонкой кишки