В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к санкциям против России
Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям, заявил глава сербского МИД Ивица Дачич.
- Существовали запросы (от ряда западных стран) присоединиться к санкциям против России, что мы никогда не сделаем, никогда не сделаем этого своим друзьям, и будем защищать наши национальные интересы, - сказал он.
Ранее стало известно о том, что Евросоюз продлил санкции в отношении России по Крыму. Ограничительные меры будут действовать еще один год - до 23 июня 2021 года.
Послы государства-членов Евросоюза согласовали продление санкций в отношении России в связи с присоединением к стране Крыма еще 11 июня.
Напомним, Евросоюз ввел санкции против России в связи с событиями на Украине в 2014 году. Они включают в себя визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда госкомпаний, а также ограничительные меры против Крыма.
ИСТОЧНИК KP.RU