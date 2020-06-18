В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к санкциям против России

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:55:09+03:00

В Сербии заявили, что никогда не присоединятся к антироссийским санкциям Фото: REUTERS

Ранее страны Евросоюза объявили о том, то продлевают антироссийские санкции еще на год

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Сербия никогда не присоединится к антироссийским санкциям, заявил глава сербского МИД Ивица Дачич.

- Существовали запросы (от ряда западных стран) присоединиться к санкциям против России, что мы никогда не сделаем, никогда не сделаем этого своим друзьям, и будем защищать наши национальные интересы, - сказал он.

Ранее стало известно о том, что Евросоюз продлил санкции в отношении России по Крыму. Ограничительные меры будут действовать еще один год - до 23 июня 2021 года.

Послы государства-членов Евросоюза согласовали продление санкций в отношении России в связи с присоединением к стране Крыма еще 11 июня.

Напомним, Евросоюз ввел санкции против России в связи с событиями на Украине в 2014 году. Они включают в себя визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда госкомпаний, а также ограничительные меры против Крыма.

ИСТОЧНИК KP.RU