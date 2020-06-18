2020-06-18T16:55:38+03:00
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе на севере Москвы

Полицейские ворвались в квартиру
Ася КУЗНЕЦОВА
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Тела четырех человек обнаружены в квартире на севере Москвы после стрельбыТела четырех человек обнаружены в квартире на севере Москвы после стрельбыФото: скриншот с видео
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Во время стрельбы в квартире на улице Приорова погиб по меньшей мере один человек, сообщает телеканал 360, ссылаясь на источник.

Полицейские уже провели штурм квартиры и обезоружили стрелявшего.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в жилом доме на улице Приорова неизвестный открыл стрельбу в квартире, где находятся женщина и двое детей. Прибывшие полицейские и врачи скорой помощи не могли проникнуть в квартиру.

Сайт KP.ru публиковал видео с места стрельбы.

Позже сайт KP.ru со ссылкой на информацию Следственного комитета сообщил, что при стрельбе в квартире погибли четыре человека.

Также сайт публиковал видео, на котором житель дома на улице Приорова рассказывает о деталях стрельбы.

- Я услышал голос полицейского "вижу труп". Там был такой визг, как будто реально кого-то резали. Женский взрослый голос, - рассказал очевидец.

Четыре человека погибли при стрельбе в Москве.Среди погибших ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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