Четыре человека погибли при стрельбе в доме на улице Приорова

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:03:43+03:00

В жилом доме на севере Москвы открыли стрельбу, погибли двое детей и двое взрослых Фото: Скриншот с видео

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Четыре человека, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы на улице Приорова на севере Москвы, сообщил источник KP.ru.

Информацию о гибели четырёх человек подтвердили в Следственном комитете России.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что неизвестный открыл стрельбу в жилом доме на улице Приорова. Очевидцы сообщали, что слышали шесть или семь выстрелов. Позже стало известно, что женщина ранена в голову, а на место прибыли полиция и скорая помощь.

Затем полиция провела штурм квартиры.

Сайт KP.ru также публиковал видео с места стрельбы, снятое очевидцами.

Также на сайте опубликовано интервью с жителем дома, где произошла бойня.

- Подбежала ещё полиция, были выстрели, но полиция внутрь не могла попасть. Только недавно попала, и я услышал голос полицейского "вижу труп". Там был такой визг, как будто реально кого-то резали. Женский взрослый голос, - рассказал сосед погибших.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785671" frameborder="0"></iframe> Четыре человека погибли при стрельбе в Москве.Среди погибших ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU