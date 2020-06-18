2020-06-18T16:17:58+03:00
Происшествия

Видео с места стрельбы в Москве сняли очевидцы

В результате инцидента в жилом доме погибли четыре человека [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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Среди погибших: двое взрослых и двое детей. Фото: кадр из видео с места событийСреди погибших: двое взрослых и двое детей. Фото: кадр из видео с места событий
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Сегодня, 18 июня, неизвестный мужчина открыл стрельбу в жилом многоэтажном доме № 38 на улице Приорова в российской столице. По предварительным данным, в результате инцидента погибли четыре человека. Видео с места происшествия на севере Москвы сняли очевидцы.

После стрельбы неизвестный мужчина забаррикадировался в квартире: предположительно, вместе с ним находились женщина и дети. В настоящее время около дома работают медики из скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. Попасть в квартиру им пока не удалось, со стрелком ведутся переговоры.

Среди погибших, по предварительной информации, есть двое взрослых и двое детей погибли.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, очевидцы стрельбы сообщили, что слышали шесть или семь выстрелов. Чуть позже стало известно, что женщина в ходе инцидента была ранена в голову. По одной из версий, между стрелком и одной из погибших женщин произошел конфликт. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Четыре человека погибли при стрельбе в Москве.Среди погибших ребёнок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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