Один из сотрудников ДПС, попавших под обстрел на Ленинском проспекте, пошел на поправку

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:28:56+03:00

Одного из пострадавших перевели в палату, второй, по-прежнему, находится в реанимации Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Одного из сотрудников ДПС, которые попали под обстрел на Ленинском проспекте, перевели из реанимации в обычную палату. Мужчина чувствует себя уже лучше и идет на поправку.

Когда сотрудник полиции был доставлен в больницу, врачи диагностировали у него «множественные огнестрельные ранения — грудной клетки справа, правого плеча, правой кисти, лобной и теменной областей», рассказал источник телеканалу «360».

Состояние второго сотрудника ДПС также улучшилось. Сейчас он находится в сознании, но все еще пребывает в реанимации под пристальным надзором врачей.

Напомним, стрельба на Ленинском проспекте в Москве произошла в понедельник, 15 июня. Молодой человек открыл стрельбу по стражам порядка, в ответ правоохранители также начали стрелять. В результате, все трое с ранениями были доставлены больницу. К вечеру, нарушитель скончался в реанимации, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU