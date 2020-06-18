Против Порошенко возбудили уголовное дело за томос об отделении украинской церкви

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:41:34+03:00

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Против экс-президента Украины Петра Порошенко завели новое уголовное дело, на этот раз за "разжигание религиозной розни". Об этом заявил сам политик по прибытии в Печерский суд Киева.

- Оказывается, они возбудили против меня еще одно дело, — дословно цитирую, я ничего не выдумываю, — за разжигание межрелигиозной розни путем получения томоса и создания Православной церкви Украины, - сказал Порошенко.

Сегодня экс-президент прибыл в Печерский районный суд Киева, где проходит заседание по избранию ему меры пресечения. 10 июня Порошенко сообщили, что он стал фигурантом нового уголовного дела. Его обвиняют в принуждении главы Службы внешней разведки назначить своим заместителем Сергея Семочко. Позже стало известно о том, что следователи готовят ходатайство об аресте экс-президента Украины.

Напомним, в конце 2018 года при участии Порошенко была создана Православная церковь Украины. В начале прошлого года ПЦУ получила томос об автокефалии от Константинопольского патриарха Варфоломея.

ИСТОЧНИК KP.RU