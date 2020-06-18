"Был сильный крик, будто кого-то резали": Сосед рассказал о стрельбе в Москве

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:51:41+03:00

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Очевидец стрельбы на севере Москвы рассказал о деталях произошедшего.

- Подумал, что дверь ломали с ноги, был сильный женский визг, потом была стрельба. Я был в лифте, спустился вниз, приехали две машины. Меня попросила показать руки, рюкзак. Говорят: "Где стрельба?" Я говорю, где-то у нас в подъезде. Они побежали наверх.

Мужчина сообщил, что слышал женский крик.

- Потом была стрельба. Подбежала ещё полиция, были выстрели, но полиция внутрь не могла попасть. Только недавно попала, и я услышал голос полицейского "вижу труп". Там был такой визг, как будто реально кого-то резали. Женский взрослый голос, - рассказал житель дома на улице Приорова, где сегодня, 18 июня, при стрельбе погибли четыре человека. Среди убитых есть ребёнок.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785681" frameborder="0"></iframe> Интервью очевидцев с места стрельбы на севере Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU