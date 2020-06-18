2020-06-18T17:37:56+03:00
Происшествия

Появилось фото стрелка, устроившего бойню в квартире в Москве

Предполагаемого преступника зовут Севастьян
Ася КУЗНЕЦОВА
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Предполагаемый стрелок в доме на севере МосквыПредполагаемый стрелок в доме на севере Москвы
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Предполагаемого стрелка, устроившего бойню в квартире на улице Приорова в Москве, зовут Севастьян, ему 21 год. В сети появилось его фото с камер наблюдения, установленных на доме.

Напомним, сегодня, 18 июня, молодой человек открыл стрельбу в квартире на севере Москвы. Соседи вызвали полицию, но мужчина забаррикадировался изнутри, и полицейским пришлось провести шутрм квартиры.

Изначально сообщалось, что женщина ранена в голову, а затем об одном погибшем, но после того, как полицейские проникли в квартиру, стало известно о четырёх погибших. Среди жертв есть ребёнок.

Сайт KP.ru публиковало видео, на котором очевидец рассказывает о деталях произошедшего в квартире.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о тройном убийстве в квартире на севере Москвы.

Сайт KP.ru также опубликовал список погибших в бойне на Приорова.

Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок

ИСТОЧНИК KP.RU

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