Вениамин Кондратьев снял карантин в Краснодарском крае

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:10:19+03:00

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На заседании оперативного штаба 18 июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что в регионе с 21 июня отменяется режим карантина и возвращается режим повышенной готовности. Он предусматривает возможность сохранения некоторых ограничительных мероприятий.

Перейти на "режим повышенной готовности" удалось благодаря тому, что с начала мая в крае не зарегистрировано ни одного нового очага заболевания коронавирусом. Благодаря вовремя введенным главой региона жестким ограничениям стабильная эпидобстановка в регионе сохраняется. На протяжении последней недели в крае наблюдается постепенное снижение числа заболевших. Это и позволяет говорить о смягчении мер.

– На сегодняшний день в крае не выявлено ни одного нового очага, ни одной вспышки коронавируса. Это говорит о том, что мы действуем логично и последовательно. Такой результат позволяет отменить режим карантина с 21 июня. Мы возвращаемся к режиму повышенной готовности. Поэтапно двигаемся к обычному образу жизни во всех сферах и отраслях экономики, – сообщил Вениамин Кондратьев.

Уже с 21 июня на Кубани начнут работу магазины площадью до 800 кв. м и торгово-развлекательные центры без ограничения площади, кроме заведений общепита. Плюс, кубанцам можно будет посещать автомобильные школы и другие организации дополнительного образования для взрослых. С 21 июня заработают все гостиницы без ограничения объема номерного фонда. А это значит, что Краснодарский край ждет в гости отдыхающих.