Задержан кандидат в президенты Беларуси Бабарико
Кандидат на пост президента Беларуси Виктор Бабарико задержан.
Ранее, как сообщал сайт KP.ru, в его доме под Минском проходил обыск.
Сайт KP.ru также писал, что экс-глава "Белгазпромбанка" Виктор Бабарико покинул этот пост ради участия в выборах в президенты.
В конце прошлой недели в "Белгазпромбанк" нагрянули силовики с обысками, были задержаны 15 человек, в том числе – из топ-менеджмента. Белорусские власти заявляют, что уголовное расследование идет сразу по нескольким статьям - о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, неуплате налогов. При обыске изъяли "огромные суммы денег, ценные бумаги, золото.
Позже Центробанк страны ввёл в "Белгазпробанке" внешнее управление – "в целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов".
Напомним, выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.
В доме претендента на пост президента Бабарико проходит обыск.
ИСТОЧНИК KP.RU