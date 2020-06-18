СК завёл дело о тройном убийстве после стрельбы на севере Москвы
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о тройном убийстве в квартире на севере Москвы.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Отмечается также, что по предварительным данным при стрельбе погибли мужчина, женщина, её дочь и маленький ребёнок.
Также Интерфакс уточняет, что погибший мучжина - сам стрелок. Стрелявший использовал охотничий карабин.
Ранее сайт KP.ru сообщил, что в доме на улице Приорова неизвестный мужчина забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу. Прибывшая полиция провела штурм и обнаружила четыре тела.
Сайт KP.ru публиковал видео с места стрельбы, снятое очевидцами, а также рассказ жителя дома о деталях произошедшего.
Предполагаемого стрелка зовут Севастьян, ему 21 год. на сайте опубликовано его фото.
Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок
ИСТОЧНИК KP.RU