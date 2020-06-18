2020-06-18T17:28:41+03:00
Происшествия

СК завёл дело о тройном убийстве после стрельбы на севере Москвы

Погибли женщина, её дочь, внучка и сам стрелок
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Следственный комитет возбудил дело о тройном убийствеСледственный комитет возбудил дело о тройном убийствеФото: скриншот с видео
Изменить размер текста:

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о тройном убийстве в квартире на севере Москвы.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Отмечается также, что по предварительным данным при стрельбе погибли мужчина, женщина, её дочь и маленький ребёнок.

Также Интерфакс уточняет, что погибший мучжина - сам стрелок. Стрелявший использовал охотничий карабин.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в доме на улице Приорова неизвестный мужчина забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу. Прибывшая полиция провела штурм и обнаружила четыре тела.

Сайт KP.ru публиковал видео с места стрельбы, снятое очевидцами, а также рассказ жителя дома о деталях произошедшего.

Предполагаемого стрелка зовут Севастьян, ему 21 год. на сайте опубликовано его фото.

Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минздрав рассматривает вопрос о возобновлении диспансеризации
Голикова допустила, что второй волны коронавируса в России может не быть
Видео из квартиры в Москве, где парень расстрелял семью, показал СК
Автор идеи о разблокировке Telegram объяснил снятие ограничений с мессенджера
Список погибших при стрельбе в жилом доме в Москве
Суд арестовал внука экс-губернатора Хабаровского края после ДТП в Москве
СК завёл дело о тройном убийстве после стрельбы на севере Москвы
Задержан кандидат в президенты Беларуси Бабарико
Вениамин Кондратьев снял карантин в Краснодарском крае
Появилось фото стрелка, устроившего бойню в квартире в Москве
"Был сильный крик, будто кого-то резали": Сосед рассказал о стрельбе в Москве
Против Порошенко возбудили уголовное дело за томос об отделении украинской церкви
Один из сотрудников ДПС, попавших под обстрел на Ленинском проспекте, пошел на поправку