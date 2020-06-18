СК завёл дело о тройном убийстве после стрельбы на севере Москвы

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:28:41+03:00

Следственный комитет возбудил дело о тройном убийстве Фото: скриншот с видео

Погибли женщина, её дочь, внучка и сам стрелок

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о тройном убийстве в квартире на севере Москвы.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство), - сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.

Отмечается также, что по предварительным данным при стрельбе погибли мужчина, женщина, её дочь и маленький ребёнок.

Также Интерфакс уточняет, что погибший мучжина - сам стрелок. Стрелявший использовал охотничий карабин.

Ранее сайт KP.ru сообщил, что в доме на улице Приорова неизвестный мужчина забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу. Прибывшая полиция провела штурм и обнаружила четыре тела.

Сайт KP.ru публиковал видео с места стрельбы, снятое очевидцами, а также рассказ жителя дома о деталях произошедшего.

Предполагаемого стрелка зовут Севастьян, ему 21 год. на сайте опубликовано его фото.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/785695" frameborder="0"></iframe> Видео с места стрельбы в Москве.В Москве мужчина расстрелял семью в квартире. Среди погибших - ребенок

ИСТОЧНИК KP.RU