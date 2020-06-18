Суд арестовал внука экс-губернатора Хабаровского края после ДТП в Москве

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:33:22+03:00

Лишенный прав пьяный молодой человек врезался в два автомобиля 17 июня

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Вчера в центре российской столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием внука экс-губернатора Хабаровского края Игоря Ишаева. Молодой человек, лишенный водительских прав, в состоянии алкогольного опьянения врезался в два автомобиля. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Сегодня, 18 июня, суд арестовал виновника аварии на 12 суток, сообщает телеканал «360». Игоря Ишаева признали виновным по статье Кодекса об административных правонарушениях 12.8 части 3.

На суде 26-летний внук бывшего губернатора региона заявил, что не смог затормозить свой Porsche Panamera из-за случайности: по словам виновника ДТП, его нога застряла между педалями из-за старой травмы, полученной при занятиях хоккеем.

Напомним, что ДТП случилось вечером в среду в Пресненском районе Москвы на улице Литвина-Седого. Внук бывшего губернатора Хабаровского края Игорь Ишаев, двигаясь в тоннеле на своем автомобиле стоимостью в 7 миллионов рублей, на бешеной скорости протаранило другую иномарку.

В марте 2017 года парень стал виновником еще одной аварии, устроив ДТП с фурой на МКАД. В тот раз также никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU