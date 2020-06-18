Автор идеи о разблокировке Telegram объяснил снятие ограничений с мессенджера

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:37:29+03:00

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18 июня Роскомнадзор принял решение разблокировать популярный мессенджер Telegram. Некоторое время назад с этой идеей выступали депутаты Госдумы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин.

- Процесс шел с апреля, это не неожиданность, это нормальный итог того, что команда Павла Дурова готова была пойти (и пошла) навстречу российским властям. А наш законопроект был скорее была не инициативой, чтобы временно разблокировать, а все-таки больше приглашением к переговорам, - объяснил Дмитрий Ионин в эфире радио "Комсомольская правда".

Он подчеркнул, что де-факто Telegram уже долгое время спокойно работал на территории России. Однако де-юре мессенджер считался запрещенным. Это создавало некоторое противоречие, потому что с одной стороны власти использовали Telegram для информирования население, а с другой должны были бороться с ним.

Кроме того, Ионин отметил, что за два года мессенджер стал безопаснее с точки зрения террористической угрозы. Именно это было поводом для блокировки мессенджера два года назад.

ИСТОЧНИК KP.RU