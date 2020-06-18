18 Июнь 2020 2020-06-18T18:17:12+03:00

Видео из квартиры в Москве, где парень расстрелял семью, показал СК. Фото: кадр из видео

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Следственный комитет России опубликовал видео из квартиры в российской столице, где 18 июня молодой человек расстрелял семью. В результате инцидента погибли две женщины, малолетний ребенок и мужчина.

Очевидцы днем в этот четверг позвонили в полицию с сообщением о выстрелах, звук которых доносился из квартиры жилого многоэтажного дома № 38 на улице Приорова в Москве. Стрельбе, по словам соседей, предшествовал бытовой конфликт между мужчиной и молодой девушкой. Оперативно прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире тела четырех человек: по информации источников «КП» погибли 23-летняя Елизавета, ее мать Светлана, ребенок и мужчина, которые, предположительно, и был стрелком.

По факту инцидента со стрельбой на севере города Следственный комитет уже возбудил уголовное дело о тройном убийстве. Сейчас правоохранители устанавливают все детали преступления.

В результате инцидента погибли две женщины, малолетний ребенок и мужчина. Фото: кадр из видео СК

Как ранее писал сайт kp.ru, в сети появилось фото предполагаемого стрелка – его зовут Севастьян, 21 год.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/785713" frameborder="0"></iframe> По факту инцидента со стрельбой в квартире на севере Москвы возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU