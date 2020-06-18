Голикова допустила, что второй волны коронавируса в России может не быть

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:30:38+03:00

Голикова допустила, что второй волны заражения коронавирусом в России может не быть Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в России может не быть второй волны коронавируса в том случае, если граждане будут строго соблюдать меры профилактики.

При этом она допустила, что COVID-19 начнет циркулировать, как и все другие инфекции.

- Те, кто говорит о второй волне, возможно, предполагают обычный эпидсезон осени, как это бывает у нас, когда появляются ОРВИ, когда появляется грипп. Конечно, коронавирус тоже будет циркулировать, как и эти инфекции, - сказала Голикова

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о заметном снижении заболеваемости коронавирусом в России. По ее словам, положительная динамика наблюдается, в частности, в Москве, где заболеваемость в 4-5 раз ниже той, которая была две недели назад.

Напомним, 18 июня в России количество выздоровевших за сутки пациентов вновь превышает число зараженных. Так, специалисты выявили 7 790 новых случаев заражения, в то время как полностью выздоровел 9 621 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU