Минздрав рассматривает вопрос о возобновлении диспансеризации

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:33:00+03:00

Это будет возможно в регионах с благоприятной ситуацией по коронавирусу

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Российское министерство здравоохранения в настоящее время рассматривает вопрос о восстановление диспансеризации взрослого населения на территории страны. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

- Мы сейчас рассматриваем этот вопрос. В регионах, где будет спокойно, где позволит эпидемиологическая обстановка, диспансеризацию необходимо возвращать, - сказал министр в беседе с журналистами.

Напомним, что правительство России временно приостановило проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения из-за распространения коронавирусной инфекции и мер для борьбы с пандемией.

Как ранее писал сайт kp.ru, российское министерство обороны совместно со специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи сегодня провели клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса. Первой группе добровольцев из 18 человек уже сделали прививки, Минобороны показало видео, на котором испытуемым вводят вакцину.

ИСТОЧНИК KP.RU