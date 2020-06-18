2020-06-18T18:53:43+03:00
Общество

Звезду фильма «Белое солнце пустыни» насмерть сбил поезд

Галина Дашевская погибла в результате несчастного случая в возрасте 79 лет
Ксения АНУФРИЕВА
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Заслуженная российская артистка Галина Дашевская погибла 18 июня под колесами поезда в районе станции "Жаворонки". Фото: кадр из картины Виноватые (1987)Заслуженная российская артистка Галина Дашевская погибла 18 июня под колесами поезда в районе станции "Жаворонки". Фото: кадр из картины Виноватые (1987)
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Заслуженная российская артистка Галина Дашевская погибла 18 июня под колесами поезда в районе станции "Жаворонки" Белорусского направления Московской железной дороги. По данным ТАСС, звезда фильма «Белое солнце пустыни» пыталась перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал, в результате чего ее насмерть сбил проезжающий поезд.

Информацию о смерти женщины подтвердили в пресс-службе управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

- В четверг смертельно травмирована пожилая женщина. На месте происшествия работают сотрудники транспортной полиции, устанавливают обстоятельства случившегося, - сообщили агентству в МВД.

В свою очередь, представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте российского Следственного комитета отметила, что по факту гибели артистки уже начали проверку. По их данным, Дашевская пыталась перейти железнодорожные пути на запрещающий сигнал около станции "Жаворонки".

Актриса родилась в 1941 году, в 1964 окончила студию при театре им. Моссовета под руководством Ю. А. Завадского и с тех пор играла в этом театре. За свою актерскую карьеру женщина снялась в таких известных картинах, как "Белое солнце пустыни" и "Июльский дождь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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