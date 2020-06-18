Вспышку коронавируса в Пекине взяли под контроль

18 Июнь 2020 2020-06-18T19:35:27+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе в Пекине произошла еще одна вспышка коронавируса. Властями были приняты все меры, для урегулирования ситуации в городе.

"Эпидемиологическая ситуация в Пекине уже взята под контроль. Вместе с тем завтра, послезавтра и далее будут выявляться новые случаи заражения. Однако это не новые случаи инфицирования, а процесс выявления уже инфицированных ранее людей", - заявил в четверг на пресс-конференции ведущий эпидемиолог Центра по контролю и предотвращению распространения массовых заболеваний КНР У Цзунью.

Он также уточнил, что "взятие вспышки коронавируса в Пекине под контроль не означает, что количество [ежедневно фиксируемых] новых случаев заражения будет равно нулю". По его оценке, ситуация еще какое-то время будет развиваться, но потом показатели заразившихся пойдут на спад.

Напомним, что вспышка коронавируса была зафиксирована на крупнейшем пекинском рынке "Синьфади" в южном районе Фэнтай на прошлой неделе. Власти все меры безопасности и ежедневно регистрировали в городе около 30 новых случаев заражения. Администрация города повысила уровень реагирования и предупредила граждан о том, что они должны добровольно оказывать активное содействие правительству в борьбе с распространением коронавируса.

По официальным данным КНР, в медицинских учреждениях Пекина находится 159 человек заразившихся COVID-19. Хотя еще 11 июня в городе был всего один больной коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU