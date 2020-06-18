2020-06-18T19:29:51+03:00
Коронавирус Covid-19

Бессимптомные носители COVID-19 имеют более слабый иммунитет, считают ученые

Китайские медики обнаружили, что шанс заразиться повторно у «бессимптомников» значительно выше
Ксения АНУФРИЕВА
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Бессимптомные носители COVID-19 имеют более слабый иммунитет к заболеваниюБессимптомные носители COVID-19 имеют более слабый иммунитет к заболеваниюФото: REUTERS
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Ученые из Китая в ходе своих исследований доказали, что бессимптомные носители коронавирусной инфекции имеют более слабый иммунный ответ на заболевания и высокий шанс снова заболеть в будущем. Результаты анализа экспертов были опубликованы в научного журнале Nature Medicine.

Авторы статьи обнаружили, что у людей, которые переносят COVID-19 без клинических симптомов, продолжительность распространения вируса составляет около 19 дней. Для сравнения у обычных зараженных данный показатель равен 14 дням.

Через восемь недель после выписки пациентов из больницы у 81 процента бессимптомных пациентов уровни нейтрализующих антител значительно снизились. Только у 62 пациентов с симптомами наблюдалось аналогичное снижение.

Кроме того, бессимптомные носители инфекции обладали более низким уровнем противовоспалительных цитокинов — клеточных сигнальных белков, что свидетельствует о более слабой иммунной реакции на вирус.

Китайские ученые отметили, что их выводы подчеркивают потенциальный риск использования «паспортом иммунитета», которые предложили выдавать переболевшим коронавивирусом пациентам. Эксперты также отметили, что до сих пор нет исследований для определения продолжительности иммунитета на основе антител и зараженных или выздоровевших людей.

Ранее другие исследователи из КНР заявили об исчезновении антител к коронавирусной инфекции после выздоровления, а также выразили опасение, что людей никогда не выработается иммунитет к COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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