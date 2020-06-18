Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:23:25+03:00

Дефицита топлива на российском рынке сейчас также нет

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Рост цен на автомобильный бензин в оптовом сегменте не представляет рисков для потребителя и является обычной реакцией на восстановление рынка. При это темпы роста розничных цен на бензин для россиян не будут выше уровня инфляции, сообщил замминистра энергетики России Павел Сорокин.

- В настоящее время мы наблюдаем рос цент на автомобильное топливо на оптовом рынке, который не представляет серьезного риска для обычных потребителей. Такой рост – это нормальная реакция рынка на восстановление экономики после снятие ограничений из-за пандемии и восстановления котировок на рынках мира, - объяснил он.

Павел Сорокин подчеркнул, что, несмотря на волатильность цен в оптовом сегменте, роста розничной стоимости топлива выше уровне инфляции в стране не будет.

- Дефицита топлива на российском рынке сейчас также нет, производственные планы компаний выполняются. За эту неделю объемы производства бензина для автомобилей увеличили на 6,8 процента, начала расти запасы НПЗ и ПНПО. Продажи на биржи удерживаются на уровне 27-28 тысяч тонн в сутки, а это выше утвержденных нормативов реализации, - добавил замминистра ведомства.

По его данным, среднесуточное производство автомобильного бензина в июне текущего года по сравнению с прошлым месяцев увеличилось на 28,7 процента, а отгрузка на внутренний рынок выросла на +40,9%, при том, что экспорт снизился в два раза.

Как ранее писал сайт kp.ru, вчера цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла абсолютного рекорда за всю историю наблюдений - она достигла 56,7 тысячи за тонну.

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ИСТОЧНИК KP.RU