Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах России

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:38:01+03:00

В целом по стране в настоящее время наблюдается спад количества новых инфицированных

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В десяти регионах России сейчас не наблюдается в динамике серьезного снижения по заболеваемости коронавирусом, однако в целом по стране идет спад по количеству заражаенных. Об этом 18 июня, в четверг, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 1".

- Почти по всем регионам государства мы видим динамику снижения. Осталось совсем чуть-чуть больше 10 субъектов, которые пока не показывают такого серьезного динамического снижения, как, собственно, все остальные, - объяснила она.

Анна Попова также отметила, что число инфицированных коронавирусом на территории РФ снижается, а "вопрос не существенно или существенно " является второстепенным.

Ранее сайт kp.ru писал, что вице-премьер России Татьяна Голикова считает, что второй волны коронавирусной инфекции в стране может и не быть. Чтобы ее избежать, граждане должны ответственно подойти к соблюдению всех профилактических мер.

ИСТОЧНИК KP.RU