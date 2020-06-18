ФАС проверит причины роста биржевых цен на бензин Аи-95

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:49:56+03:00

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Специалисты российской ФАС проведут проверки по факту роста цен на автомобильный бензин Аи-95 на бирже, а также направят соответствующие запросы торговой площадке. Об этом говорится на официальном сайте службы 18 июня, в четверг.

Напомним, что цена бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже на минувших торгах достигла своего исторического максимума. По итогам последней сессии топливо с поставкой в Европейской части России по национальному индексу достигла 57,8 тысячи рублей за тонну.

- В связи с появившимися в средствах массовой информации сообщения о значительном росте биржевых цен на бензин, мы начали проверки и сделали запросы на биржу. Не исключено, что кому-то не пошел на пользу урок трейдеров АО "Солид — товарные рынки" и ООО "А-Ойл", в отношении которых мы возобновляем рассмотрение дела. Если ФАС выявит факт сговора, виновных привлекут к ответственности, предусмотренной антимонопольным, а возможно, и уголовным законодательством, - заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский.

Для дальнейшего недопущения необоснованных колебаний цен, ликвидации последствий искусственного ажиотажного спроса на нефть, а также для стабилизации ситуации на рынке ФАС уже принимает ряд мер.

- Службы порекомендовала нефтяникам обеспечить надлежащее удовлетворение спроса и нарастить объем предложений на бирже. Сейчас мы проводим проверку действий нефтяных компаний на предмет злоупотребления доминирующим положением, сговора, некорректных и необоснованных в СМИ высказываний, - добавил глава управления регулирования ТЭК и химической промышленности Армен Ханян.

До этого в Министерстве энергетики России заявили, что рост цен на автомобильный бензин в оптовом сегменте не представляет рисков для потребителя и является обычной реакцией на восстановление рынка, а темпы роста розничных цен на бензин для россиян не будут выше уровня инфляции.

ИСТОЧНИК KP.RU