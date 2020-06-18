18 Июнь 2020 2020-06-18T21:17:11+03:00

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Российский президент Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала National Interest. В опубликованной 18 июня статье на шесть страниц президент, в числе прочего, оценил последствия войны. Статья носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны".

- Мы несем ответственность перед своим прошлым и нашим будущим, и должны сделать все возможное, чтобы эти ужасные трагедии не повторились. На саммите лидеров СНГ, состоявшемся в конце прошлого года, мы все согласились: важно передать будущим поколениям память о том, что нацисты были побеждены в первую очередь советским народом, - отметил глава государства.

В материале российский лидер написал, что политики Европы, а именно лидеры Польши, пытаются скрыть «Мюнхенское предательство», в котором принимали участие Великобритания и Франция, и которое привело к оккупации и разделу Чехословакии Третьим рейхом. Путин добавил, что ситуация привела к неизбежности войны.

- То, что государства нарушили данные обязательства и поддержали "Мюнхенское предательство", а также приняли участие в дележке прибыли, является не единственной причиной. Еще одна заключается в том, что это своего рода стыд перед воспоминаниями тех драматических дней 1938 года, когда СССР был единственным, кто вступился за Чехословакию, - написал президент.

Президент Владимир Путин также написал, что «Мюнхенское предательство» показало Советскому Союзу, что страны Запада будут заниматься вопросами безопасности, не учитывая его интересы.

ИСТОЧНИК KP.RU