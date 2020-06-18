Трамп не исключает, что Китай намерено допустил распространение коронавируса по миру
Американский президент Дональд Трамп не исключил, что власти Китая могла намерено не предпринимать активных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в другие государства мира. Такое мнение глава США высказала в интервью газете The Wall Street Journal в четверг, 18 июня.
- Существует вероятность, что это было сделано специально, - сказала президента. По его мнению, Китай таким образом якобы пытался нанести ущерб экономике стран мира.
Дональд Трамп напомнил, что экономическая обстановка в Штатах до начала эпидемии коронавируса была крайне благоприятной. Политик признал, что американская разведка не получила никаких данных, которые могли бы подтвердить эту информацию.
При этом президент США не исключил и случайной ошибки китайских властей.
- Я не уверен, что они бы сделали такое, но нельзя знать наверняка. Это нанесло большой ущерб, - добавил он.
Напомним, ранее государственный секретарь Штатов Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне якобы располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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