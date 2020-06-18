2020-06-18T21:04:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Трамп не исключает, что Китай намерено допустил распространение коронавируса по миру

Пекин таким образом якобы пытался нанести ущерб экономике других стран
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Трамп не исключает, что Китай намерено допустил распространение коронавируса по мируТрамп не исключает, что Китай намерено допустил распространение коронавируса по мируФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский президент Дональд Трамп не исключил, что власти Китая могла намерено не предпринимать активных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в другие государства мира. Такое мнение глава США высказала в интервью газете The Wall Street Journal в четверг, 18 июня.

- Существует вероятность, что это было сделано специально, - сказала президента. По его мнению, Китай таким образом якобы пытался нанести ущерб экономике стран мира.

Дональд Трамп напомнил, что экономическая обстановка в Штатах до начала эпидемии коронавируса была крайне благоприятной. Политик признал, что американская разведка не получила никаких данных, которые могли бы подтвердить эту информацию.

При этом президент США не исключил и случайной ошибки китайских властей.

- Я не уверен, что они бы сделали такое, но нельзя знать наверняка. Это нанесло большой ущерб, - добавил он.

Напомним, ранее государственный секретарь Штатов Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне якобы располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань.

Как коронавирус распространяется по планете.На этом видео три месяца «жизни» коронавируса показаны за 54 секунды

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: обвиняющая СССР резолюция Европарламента скандальна и чревата реальной опасностью
Трамп не исключает, что Китай намерено допустил распространение коронавируса по миру
Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала
ФАС проверит причины роста биржевых цен на бензин Аи-95
Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах России
Минэнерго: рост оптовых цен на бензин не представляет рисков для потребителя
"Она его бросила": Что сказала полиции мама стрелка, убившего модель и ее семью
Вспышку коронавируса в Пекине взяли под контроль
Бессимптомные носители COVID-19 имеют более слабый иммунитет, считают ученые
Звезду фильма «Белое солнце пустыни» насмерть сбил поезд
Минздрав рассматривает вопрос о возобновлении диспансеризации
Голикова допустила, что второй волны коронавируса в России может не быть
Видео из квартиры в Москве, где парень расстрелял семью, показал СК
Автор идеи о разблокировке Telegram объяснил снятие ограничений с мессенджера
Список погибших при стрельбе в жилом доме в Москве
Суд арестовал внука экс-губернатора Хабаровского края после ДТП в Москве
СК завёл дело о тройном убийстве после стрельбы на севере Москвы
Задержан кандидат в президенты Беларуси Бабарико
Вениамин Кондратьев снял карантин в Краснодарском крае
Появилось фото стрелка, устроившего бойню в квартире в Москве
"Был сильный крик, будто кого-то резали": Сосед рассказал о стрельбе в Москве
Против Порошенко возбудили уголовное дело за томос об отделении украинской церкви
Один из сотрудников ДПС, попавших под обстрел на Ленинском проспекте, пошел на поправку