18 Июнь 2020 2020-06-18T21:04:59+03:00

Трамп не исключает, что Китай намерено допустил распространение коронавируса по миру Фото: REUTERS

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Американский президент Дональд Трамп не исключил, что власти Китая могла намерено не предпринимать активных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в другие государства мира. Такое мнение глава США высказала в интервью газете The Wall Street Journal в четверг, 18 июня.

- Существует вероятность, что это было сделано специально, - сказала президента. По его мнению, Китай таким образом якобы пытался нанести ущерб экономике стран мира.

Дональд Трамп напомнил, что экономическая обстановка в Штатах до начала эпидемии коронавируса была крайне благоприятной. Политик признал, что американская разведка не получила никаких данных, которые могли бы подтвердить эту информацию.

При этом президент США не исключил и случайной ошибки китайских властей.

- Я не уверен, что они бы сделали такое, но нельзя знать наверняка. Это нанесло большой ущерб, - добавил он.

Напомним, ранее государственный секретарь Штатов Майкл Помпео заявил, что в Вашингтоне якобы располагают достаточным количеством свидетельств, указывающих на то, что коронавирус начал распространяться по миру из лаборатории в китайском городе Ухань.

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ИСТОЧНИК KP.RU