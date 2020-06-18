Самарский губернатор Дмитрий Азаров проверил, как строят новый мост через Волгу
18 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поверил, как строят новый мост через Волгу под Тольятти. Этот мост должен стать частью международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай», проект поддержал Президент России Владимир Путин.
Во время выездного совещания Дмитрий Азаров удостоверился, что несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения все работы ведутся по графику, без отставаний. Строители уже соорудили три свайных основания под опоры моста на двух берегах, а сваи посреди реки сейчас проходят испытания. В скором времени рабочие начнут собирать и металлоконструкции будущего моста.
По проекту длина моста составит 3,7 км, подъездных путей с развязками – еще около 100 км. Дорога будет иметь четыре полосы движения, по две в каждую сторону, максимальная скорось движения составит 120 км/ч, а пропускная способность магистрали и моста – как минимум 60 тысяч машин в сутки. Это позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до Самары, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, а также даст новые возможности развития Тольятти и расположенным там многочисленным предприятиям.
ИСТОЧНИК KP.RU