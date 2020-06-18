Самарский губернатор Дмитрий Азаров проверил, как строят новый мост через Волгу

18 Июнь 2020 2020-06-18T21:36:32+03:00

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18 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поверил, как строят новый мост через Волгу под Тольятти. Этот мост должен стать частью международного транспортного коридора «Европа-Западный Китай», проект поддержал Президент России Владимир Путин.

Во время выездного совещания Дмитрий Азаров удостоверился, что несмотря на пандемию и связанные с ней ограничения все работы ведутся по графику, без отставаний. Строители уже соорудили три свайных основания под опоры моста на двух берегах, а сваи посреди реки сейчас проходят испытания. В скором времени рабочие начнут собирать и металлоконструкции будущего моста.

По проекту длина моста составит 3,7 км, подъездных путей с развязками – еще около 100 км. Дорога будет иметь четыре полосы движения, по две в каждую сторону, максимальная скорось движения составит 120 км/ч, а пропускная способность магистрали и моста – как минимум 60 тысяч машин в сутки. Это позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до Самары, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, а также даст новые возможности развития Тольятти и расположенным там многочисленным предприятиям.

ИСТОЧНИК KP.RU