Путин: обвиняющая СССР резолюция Европарламента скандальна и чревата реальной опасностью

18 Июнь 2020 2020-06-18T21:44:02+03:00

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В своей статье для американского журнала National Interest российский президент Владимир Путин отметил, что резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией во Второй мировой войне, скандальна и чревата реальной опасностью.

- СССР и Красная армия, что бы кто ни пытался доказать сегодня, сделали основной вклад в разгром нацизма. Россия будет твердо отстаивать историческую правду о Второй мировой, основанную на фактах, - подчеркнул глава государства, комментирую резолюцию Европарламента об оценке роли СССР во Второй мировой войне.

Напомним, что 18 июня стало известно, что российский президент Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала. В опубликованной статье на шесть страниц президент, в числе прочего, оценил последствия войны и вклад, который внесли государства в борьбу с нацизмом. Статья носит название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны".

ИСТОЧНИК KP.RU