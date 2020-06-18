2020-06-18T21:51:35+03:00
Общество

Минпросвещения признало все выданные в этом году аттестаты действительными

Ведомство подписало соответствующий приказ 17 июня
Ксения АНУФРИЕВА
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Минпросвещения признало все выданные в этом году аттестаты действительнымиМинпросвещения признало все выданные в этом году аттестаты действительнымиФото: Мария ЛЕНЦ
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Российское Минпросвещения признало все аттестаты, выданные в этом учебном году, действительными. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

- Устанавливаем, что аттестаты об основном общем и среднем образовании, выданные в текущем учебном году, являются действительными, - говорится в приказе ведомства.

Из-за пандемии коронавируса этот учебный год школьники заканчивали в удаленном формате, все уроки проводились дистанционно. Девятиклассники получили аттестаты без обязательного тестирования знаний ОГЭ, а Единые государства экзамены для выпускников 11 классов перенесли.

Накануне был опубликован график ЕГЭ, которые пройдут этим летом. Так, ЕГЭ по русскому языку в этом году пройдет 6 и 7 июля, по профильной математике – 10 июля. В пятницу, 3 июля, выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. Пробные ЕГЭ состоятся 29 и 30 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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