Минпросвещения признало все выданные в этом году аттестаты действительными
Российское Минпросвещения признало все аттестаты, выданные в этом учебном году, действительными. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
- Устанавливаем, что аттестаты об основном общем и среднем образовании, выданные в текущем учебном году, являются действительными, - говорится в приказе ведомства.
Из-за пандемии коронавируса этот учебный год школьники заканчивали в удаленном формате, все уроки проводились дистанционно. Девятиклассники получили аттестаты без обязательного тестирования знаний ОГЭ, а Единые государства экзамены для выпускников 11 классов перенесли.
Накануне был опубликован график ЕГЭ, которые пройдут этим летом. Так, ЕГЭ по русскому языку в этом году пройдет 6 и 7 июля, по профильной математике – 10 июля. В пятницу, 3 июля, выпускники будут сдавать географию, литературу, информатику и информационно-коммуникационные технологии. Пробные ЕГЭ состоятся 29 и 30 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU