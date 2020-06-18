Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса

18 Июнь 2020 2020-06-18T22:41:16+03:00

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Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова вылечился после заражения коронавирусной инфекции и в настоящее время идет на поправку. О состоянии здоровья Абдулманапа Нурмагомедова рассказала тренер известного спортсмена Хавьер Мендес в интервью ТАСС.

- Три дня назад Хабиб оставил сообщение, что состояние отца улучшается, он постепенно идет на поправку. Мы общались еще с одним общим знакомым, который рассказал, что Абдулманап больше не более коронавирусов. У него были серьезные осложнения на сердце после перенесенной операции. Я, конечно, очень переживаю, у меня даже слезы наворачиваются, - рассказал Хавьер Мендес.

Тренер отметил, что желает мужчине скорейшего выздоровления. В настоящее время Абдулманап Нурмагомедов находится в одной из больниц в российской столице. Изначально он был госпитализирован в медицинское учреждение с пневмонией, чуть позже перенес инсульт и неделю пробыл в коме. Легендарный тренер не мог дышать самостоятельно, медикам вновь пришлось подключить его к аппарату ЭКМО. Хабиб Нурмагомедов позднее подтвердил, что у его отца обнаружили коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU