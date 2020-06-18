Умер Михаил Игнатьев, бывший глава Чувашии
Сегодня от продолжительной болезни в возрасте 58 лет умер Михаил Васильевич Игнатьев, бывший глава Чувашской Республики. О его смерти стало известно в четверг, 18 июня.
Мужчина серьезно болел с конца февраля текущего года. В конце мая этого года он был госпитализирован в медицинское учреждение Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией и последнее время находился на аппарате искусственной вентиляции легких. В больнице Михаил Игнатьев перенес две тяжелые операции.
Политический деятель находился на должности главы Чувашской Республики с августа 2010 года по январь текущего года.
ИСТОЧНИК KP.RU