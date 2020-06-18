2020-06-18T23:04:59+03:00
Общество

Умер Михаил Игнатьев, бывший глава Чувашии

Политик долгое время болел, в конце мая был госпитализирован с двусторонней пневмонией
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Умер Михаил Игнатьев, бывший глава ЧувашииУмер Михаил Игнатьев, бывший глава ЧувашииФото: Иван МАКЕЕВ
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Сегодня от продолжительной болезни в возрасте 58 лет умер Михаил Васильевич Игнатьев, бывший глава Чувашской Республики. О его смерти стало известно в четверг, 18 июня.

Мужчина серьезно болел с конца февраля текущего года. В конце мая этого года он был госпитализирован в медицинское учреждение Санкт-Петербурга с двусторонней пневмонией и последнее время находился на аппарате искусственной вентиляции легких. В больнице Михаил Игнатьев перенес две тяжелые операции.

Политический деятель находился на должности главы Чувашской Республики с августа 2010 года по январь текущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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