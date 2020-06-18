2020-06-18T23:35:04+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусом

Общее число жертв болезни в столице увеличилось до 3 531 человека
Юлия КЕКОВА
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В Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусомВ Москве за сутки умерли 48 пациентов с коронавирусомФото: Иван МАКЕЕВ
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За сутки в Москве умерли еще 48 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. Теперь общее число жертв болезни в столице увеличилось до 3 531 человека. Об этом в четверг, 18 июня, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Всего в России от covid-19 с начала эпидемии в разных регионах страны умерли 7 660 пациентов, выздоровели - более 313 тысяч человек, больны в настоящее время - 239 468 человек.

Однако пик по коронавирусу в нашем государстве уже пройден, количество новых инфицированных и смертей от инфекции снижается с каждым днем. В связи с положительной динамикой многие регионы приступили с поэтапному снятию введенных ранее ограничительных мер, в том числе разрешили гражданам гулять на свежем воздухе на улицах.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила динамику снижения числа заболевших covid-19 в России. По ее мнению, почти по всем регионам наблюдается динамика снижения.

- Осталось совсем чуть-чуть больше 10 субъектов, которые пока не показывают такого серьезного динамического снижения, как, собственно, все остальные, - рассказала руководитель ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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