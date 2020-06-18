Песков о статье Путина: ориентировались на солидное издание, которое читают умные люди

18 Июнь 2020 2020-06-19T00:13:21+03:00

Пресс-секретарь российского лидера рассказал, почему было выбрано это издание

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, почему статья Владимира Путина была опубликована именно в американском издании National Interest.

По словам Пескова, "ориентировались на солидное издание." Статья российского лидера посвящена Второй Мировой войне, ее предтече и последствиях, а также исторической правде.

- Статья довольно объемная. Мы ориентировались на солидное издание, которое читают солидные и умные люди, - рассказал Песков РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru писал об основных тезисах, приведенных в статье. Среди них такие высказывания:

- Несправедливо заявлять, что начало Второй Мировой войне положил пакт Молотова-Риббентропа, все ведущие страны до некоторой степени разделяют ответственность.

- Скандальная резолюция Европарламента, обвиняющая СССР наряду с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны, искажает историю и чревата реальной опасностью.

- Нет никаких реальных архивных документов, подтверждающих, что СССР планировал превентивный удар против Германии.

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ИСТОЧНИК KP.RU